WWE | Si attende il draft per i debutti da NXT e non solo che non sono avvenuti nel post WrestleMania

(Di venerdì 21 aprile 2023) Quest’anno la puntata di Rawha deluso un po’ le aspettative. Spesso lo show rosso che segue di un giorno l’evento più importante dell’anno è stato ricco di sorprese, tra, cambi titolo e ritorni, mentre quest’anno ci si è “dovuti accontentare”del rientro di Matt Riddle. Ci si aspettava qualche call-up da NXT al main roster, ma tutto sembra sia statoicipato per via delche partirà la prossima settimana. L’attesa di Grimes è finita? Nella giornata di ieri abbiamo scritto dell’assenza di piani nel portare atleti dal main roster ad NXT sfruttando il, invece il contrario dovrebbe avvenire. È quanto viene riportato da Bryan Alvarez del Wrestling Observer, che ha affermato che chi doveva debuttare nel ...

Subito dopo WrestleMania, tutto era pronto per alcune chiamate da NXT, ma poi la compagnia ha cambiato idea, posticipando tutto quanto ...Subito dopo WrestleMania, Triple H è tornato a farsi vedere on-screen per annunciare l'imminente Draft che mescolerà le carte all'interno del main roster. Erano ormai due anni che la WWE non viveva un ...