(Di venerdì 21 aprile 2023) La WWE ha da pochissimo messo in vendita iper, ottenendo risultati storici. Più di 32.000 tagliandi venduti nel primissimo giorno, un numero davvero impressionante e record per uno show diverso da Wrestlemania negli USA. Da prassi, il sito Ticketmaster consente ai possessori didi rivendere il proprio tagliando ma, al momento, quest’opzione non è disponibile. C’è una volontà precisa della WWE dietro? Secondi alcuni addetti ai lavori, c’è la “possibilità che l’opzione torni disponibile” più avanti, magari tra un mese, ma è una situazione da monitorare ed inconsueta. Solitamente il “” è prassi in tantissimi eventi, ovviamente anche di wrestling, e questa decisione, non sappiamo se di Ticketmaster o della WWE stessa, è davvero insolita. Monitoreremo la situazione e vi ...

WWE: Niente “resell” per i biglietti di Summerslam, i dettagli Zona Wrestling

