WWE | Ecco i nomi di NXT più probabili che saranno “promossi” con il Draft

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 21 aprile 2023) IlWWE di quest’anno prenderà il via nella puntata di SmackDown del 28 aprile e sarà seguito dalla puntata di Monday Night Raw del 1° maggio. Malgrado qualche smentita, sembra che la WWE stia aspettando proprio ilprima di far debuttare alcuni deidi NXT che sembrano ormai da tempo “maturi”, cosa che invece è spesso avvenuta nella sera di Raw dopo WrestleMania 39. Pwinsider Elite riporta che l’ex WWE NXT UK Champion Ilja Dragunov è stato proposto come uno dei wrestler da promuovere per utilizzarlo nel brand SmackDown durante il. Altriche potrebbero essere chiamati nel roster principale sono i Pretty Deadly, Zoey Stark e Cameron Grimes. I Pretty Deadly godono di grande fiducia e dopo aver perso i titoli sembrano pronti ad essere proposti ad un livello più alto. ...