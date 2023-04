Will Yun Lee | star di The Good Doctor | tra i protagonisti del dramma pandemico Shelter Me

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'attoreYun Lee, uno deidi The, si è unito al cast delMe, esordio alla regia di Jake Weber.Yun Lee,di The, sarà uno deidelpsicologicoMe, progetto che segna il debutto alla regia di Jake Weber. Il progetto sarà ambientato durante la pandemia e riporterà sul grande schermo l'attore dopo film come Rampage, San Andreas e The Wolverine. I primi dettagli diMeMe avrà come protagonista Jon Boylan (Oliver Masucci), uno scienziato esperto in intelligenza artificiale che non riesce a entrare in connessione con i membri del suo ...

Lee , star di The Good Doctor, sarà uno dei protagonisti del dramma psicologico Shelter Me , progetto che segna il debutto alla regia di Jake Weber. Il progetto sarà ambientato durante la ...Due gli episodi in prima visione assoluta: "Dopo la festa" e "Cambio di prospettiva", con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann,Lee e Paige Spara. ...... Richard Schiff nel ruolo del dottor Aaron Glassman, Fiona Gubelmann nel ruolo della dottoressa Morgan Reznick,Lee nel ruolo del dottor Alex Park, Christina Chang nel ruolo della dottoressa ...

Will Yun Lee, star di The Good Doctor, tra i protagonisti del dramma ... Movieplayer

L'attore Will Yun Lee, uno dei protagonisti di The Good Doctor, si è unito al cast del dramma Shelter Me, esordio alla regia di Jake Weber.EXCLUSIVE: Will Yun Lee (The Good Doctor) has signed on to star alongside Oliver Masucci, Nick Nolte and Jacqueline Bisset in the pandemic-set psychological drama Shelter Me, marking the ...