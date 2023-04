Welfare | Italia peggio della Grecia | il report-choc che spinge il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) «Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri malo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli». Da quando il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario al Made in Italy Massimo Bitonci (prima ancora Draghi) - pur non essendo boy scout - si producono nell'eroica difesa delle famiglie e dei giovani in un paese per vecchi, la battuta di Baden-Powell rimbomba a nastro. La novità sta nel fatto che si fa sul serio attraverso le due scosse fiscali leghiste, anticipate da Giorgia Meloni: il «bonus famiglie modello "110%" pensato per i genitori con figli» e la «detrazione di 10mila euro l'anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro per figlio fino ai 21 anni) fino al termine del corso di studi anche universitari». Insomma. Parola d'ordine: riprodursi, e finalmente esentasse. Un colpo potente alla denatalitàna, nella consapevolezza che il vero ...