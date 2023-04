Welfare | Castellaro Stack | La sfida è trovare persone giuste importante creare ambiente lavoro attraente

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Labitalia) - "si sta focalizzando aundi, selezionaretalentuose con l'esperienza necessaria all'interno e all'esterno del settore e continuare a formare i dipendenti. Non è un segreto che nel settore dei data center ci sia unapertalenti altamente qualificati in ogni fase della progettazione, della costruzione e dell'operatività.leè un fattore critico, dato che la crescita del settore continua ad accelerare e le aspettative dei clienti aumentano". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Gian Paolo, head of hr and compliance, Italy,Emea. ...