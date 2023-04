Wayne è tornato con Dirty Love | un nuovo capitolo nella sua storia

(Di venerdì 21 aprile 2023)ricomincia da sé andando oltre la Dark Polo Gang e rilascia, unbrano in cui racconta di unad'amore che non si è mai realmente concretizzata, di un sentimento che non si è sviluppato, probabilmente anche per colpa del contesto sociale estremamente critico. «Potrebbe sembrare la classicadi un lui e di una lei che non decolla. In realtà, c’è un ragazzo che è attratto da una ragazza transgender, si vergogna, teme il pregiudizio, e allora la incontra solonight, in macchina», racconta. Da un lato, una vita libera, testimonianza e diario dei nostri tempi, dall'altra (più che) un velo di tristezza per il ritrovarsi a nascondersi per paura del giudizio che pesa. Si tratta di un ritorno in grande stile per il volto storico della ...

