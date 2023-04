Vuoi investire i tuoi risparmi? Occhio alle azioni che scegli | da queste è meglio stare alla larga

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 aprile 2023) Hai pensato di buttarti nel mondo degli investimenti?agli errori da non commettere e a cosa preattenzione. Guardando la rubrica che viene fatta ogni settimana su The Money Fool e che viene riportata anche dal sito tren-online.com, uno dei collaboratori, Rick Munarriz, nell’ultimo aggiornamento aveva suggerito di non puntare su CarMax, WD-40 e Tesla Motors. Purtroppo però il suggerimento si è rivelato sbagliato visto che CarMax è salito dell’8%, WD-40 dell’1% e Tesla Motors ha chiuso flat l’ottava.in- Ilovetrading.itMunarriz, pur riconoscendo di aver sbagliato ha confermato di aver avuto ragione in 50 delle ultime 78 settimane. Il consiglio che ha comunque voluto dare ora, dall’inizio dell’ottava di Borsa è di mantenere le distanze da Tesla Motors, da Crown Castle e MicroStrategy perchè ...