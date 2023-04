Volley | coach Andrea Giani e Modena si separano a fine stagione

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023)non sarà più l’allenatore delnella prossima, come rende noto il club emiliano in un comunicato. “desidera esprimere profonda gratitudine adper la dedizione, l’impegno e la professionalità profusi in questi quattro anni, culminati con la vittoria della Coppa CEV, un successo che non dimenticheremo mai – recita la nota – Le storie die disono e saranno indissolubilmente legate e unite dalle indimenticabili emozioni vissute insieme.augura al Giangio le migliori fortune personali e professionali.era, è e resterà sempre casa ...