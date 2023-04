Volendam-Cambuur venerdì 21 aprile 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con soli quindici punti a disposizione e almeno nove lunghezze di ritardo rispetto a una classifica che potrebbe valere salvezza, ilpuò considerarsi virtualmente in Eerste Divisie, mentre il, reduce da due sconfitte contro Heerenveen e PSV, è in lotta per evitare di chiudere al terzultimo posto e con esso i playout. Al InfoBetting: Scommesse Sportive e