Vivaio | il programma del weekend 22-23 4

(Di venerdì 21 aprile 2023) Con il rinvio al 3 maggio della gara della Primavera contro il Milan, il prossimodel Settore Giovanile si aprirà sabato con la sfida dell'Under 18 all'Inter al Centro Bortolotti di Zingonia (ore 15). Domenica ultima giornata di regular season per l'Under 17 (già sicura del terzo posto) sul campo del Como (ore 15), mentre al Centro Bortolotti l'Under 15 sfiderà il Brescia (ore 11) nella gara di playoff per accedere agli ottavi di finale del campionato. A riposo l'Under 16 che avendo chiuso al secondo posto, si è qualificata direttamente agli ottavi. Per quanto riguarda l'Attività Femminile, nella Fase Interregionale sabato l'Under 16 farà visita al Sudtirol (ore 16), mentre domenica alle 17 al Centro Bortolotti di Zingonia l'Under 17 affronterà il Cittadella.