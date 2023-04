Viva Rai 2 | Fiorello fa gli auguri a sua moglie Susanna | ma qualcosa va storto | schiaffeggiato in diretta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ultima puntata diRai 2 di questa settimana prima di un nuovo stop.fa gliinalla, mavaPurtroppo per i fan accaniti diRai 2 è arrivata la conferma di un'altra brutta notizia. Oltre alla tanto discussa data di chiusura del programma per le vacanze estive, questa puntata di oggi, venerdì 21 aprile, ha segnato l'inizio di una nuova pausa per il ponte del 25 aprile.però rincuora i telespettatori annunciando che questo sarà l'ultimo periodo di festa e che il primo maggio andranno regolarmente in onda. Confessa di aver preso questa decisione dopo aver appreso che la sua spalla destra, Fabrizio Biggio, condurrà insieme ad Ambra Angiolini il ...

A rivelarlo è stato Fiorello nel programma di Radio2 'Non è un Paese per Giovani'. 'Biggio sarà ... ha scherzato lo showman che da Biggio è affiancato nel morning show di Rai2 'Rai2'. 'Non si ...... dove la memoria della seconda guerra mondiale - raccontata dalla voce di chi ha vissuto l'... Bella Ciao - per la libertà è coprodotto da Palomar, Documentari e Luce Cinecittà con il sostegno ...

Dalla Romagna al 'glass' di "Viva Rai 2!" per vedere da vicino Fiorello e la sua band: "C'è un clima di festa, sono tutti affiatati" RavennaToday

Ancora un Campionato Italiano di categoria per l’ultrarunner anconetano Massimo Zanni che con i colori della Stamura fa primo nella categoria over 65 ai Campionati Italiani 24 ore di Venezia, in condi ...Il concerto del Primo Maggio è alle porte, con piazza San Giovanni a Roma che attende il palco per il famoso evento targato CGIL, CISL e UIL. Anche per quest’anno, a condurre il Concertone della Festa ...