“Viva i giovani! E chi sennò?” | il nuovo numero del Primato Nazionale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr – Quando uno oggi pensa ai giovani, la mente corre subito agli eco-maniaci di Ultima generazione, ai ragazzini con gli occhi incollati sullo smartphone, ai maratoneti di Playstation, alle minorenni che sculettano su TikTok. A ben vedere, la gioventù del Terzo millennio non scalda i cuori di quegli adulti che, come sempre, pensano di essere migliori delle generazioni venute dopo. Quei giovani che non si sono arresi Eppure, fuori dalla cappa di apatia, conformismo e finto ribellismo che soffoca la gioventù di oggi, ci sono ancora degli istinti vitali che ribollono: è quell’eterna giovinezza che soffre le catene, ha spirito d’avventura e non ha ancora smesso di sognare la rivoluzione. Ildel, insomma, è dedicato proprio a loro: a quei giovani che non si sono arresi a un ...