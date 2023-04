Vite al limite | Bethany oggi è irriconoscibile | la vita stravolta da Nowzaradan

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ladiè totalmente cambiata,è davvero un’altra persona rispetto a prima. Ecco come si è trasformataalè una trasmissione che, chi segue il programma lo sa, cambia in modo profondo ladelle persone, non solo a livello fisico. Certo, si perde peso, ma al contempo, si vanno a scardinare tutti quegli aspetti della psiche che hanno portato a rifugiarsi nell’eccesso di cibo, per sradicarli.al– grantennistoscana.itUna delle storie che più hanno colpito i telespettatori del programma è quella diStout, che quando è arrivata in trasmissione per intraprendere il suo percorso di dimagrimento, pesava 275 kg. Durante il suo percorso, ha raccontato che uno dei ...