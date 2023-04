Vinicio Capossela | Tredici canzoni urgenti nate come conseguenza del momento storico che stiamo vivendo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Leggi Anchecontro la guerra, un brano per affrontare 'la peggiore delle catastrofi' Anticipato dai brani 'La crociata dei bambini' , 'La parte del torto' e dal nuovo estratto 'All ...

Leggi Anchecontro la guerra, un brano per affrontare 'la peggiore delle catastrofi' Anticipato dai brani 'La crociata dei bambini' , 'La parte del torto' e dal nuovo estratto 'All you can eat', ...Da questa necessità ormai improrogabile,ha messo a fuoco mali e bestie ben peggiori di quelle con cui si è spesso confrontato nel corso della sua carriera più che trentennale, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Prosegue il tour italiano di, che sta toccando numerose località, d'elite. L'autore ha sempre preferito rivolgersi alla nicchia piuttosto che al mainstream e in questo contesto si inserisce l'evento al ...

Vinicio Capossela torna in scena con "Tredici canzoni urgenti", una raccolta di brani decisamente politici senza "le metafore e le allegorie" degli ultimi lavori, come lui stesso spiega in conferenza ...Data di libertà per tutti gli italiani ci ricorda quando settant’otto anni fa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il nostro Paese fu liberato dal regime nazi-fascista grazie all’intervento di al ...