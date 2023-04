Vignetta su Lollobrigida | la libertà di satira non piace ai giornali Da “barbarie” a “è contro Arianna Meloni” | ecco chi si schiera con il potere

(Di venerdì 21 aprile 2023) I vignettisti difendono lae il collega Mario Natangelo, mentre iin larga maggioranza sino con il, che attacca chi osa fare. Questo è il panorama dell’informazione italiana il giorno dopo il polverone polemico aizzato dalla premier Giorgia(seguita da tutto il centrodestra, ma anche dal Pd)lapubblicata ieri (giovedì) sul Fatto Quotidiano. Se da un lato c’è chi prova a ricordare cosa sia la, come Luca Bottura su La Stampa o Makkox su Il Foglio, tra le voci che attaccano lac’è anche quella di un vignettista: Federico Palmaroli, in arte Osho, dice che “Natangelo è andato oltre” e “doveva essere stoppato”. Osho ha recentemente dichiarato di ...

...mira l'espressione usata daqualche giorno fa, 'sostituzione etnica'. Peccato che, per farlo, abbia tirato in mezzo una donna che con questa vicenda non ha nulla a che fare. "La...Il caso delladi Natangelo contro il ministro (e cognato della Meloni) Francescosulla "sostituzione etnica" ha portato a galla una desolante verità: sia a destra che a sinistra serpeggia l'...Non si spengono le polemiche per la bruttafirmata da Natangelo sul Fatto Quotidiano . Lo abbiamo detto e ridetto: ognuno è libero di ...la sorella di Meloni più che il ministro. E ...

Il Fatto sotto attacco per la vignetta su Lollobrigida: la satira piace solo se non disturba Segui la diretta con Peter Gomez e Antonello Caporale.Un concetto semplice, diretto. Una strumentalizzazione evidente. Un attacco ad un ministro che, semplicemente, ha detto, in parole chiare e dirette, ...