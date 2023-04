Vignetta Meloni | Fiorello | “Se lo avessero fatto a me | mi sarei incavolato come una bestia”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Non poteva ignorare la scia di polemiche sulla pessima e insultantedelquotidiano contro Arianna, ritratta a letto con un uomo di colore. Amante che la sorella del premier ‘rassicura’ dicendo che il marito (il ministro Lollobrigida) è occupato tutto il giorno a combattere la sostituzione etnica. Rosarionella puntata odierna di Viva Radio2!, il quotidiano buongiorno al suo pubblico dal “glass” di via Asiago, entra nel dibattito infuocato. E lo fa a suo modo. Con leggerezza ma anche con un giudizio inequivocabile nei confronti del vignettista. Di cui, neanche a dirlo, il direttore Travaglio e Vauro vanno molto orgogliosi.: la satira è satira, ma questa è brutta La gag si conclude mostrando una ...

...neppure questa volta se ridere o impallidire di più pensando al soccorso prestato al ministro Lollobrigda dal Fatto Quotidiano con quellasulla moglie, sorella della premier Giorgia, ...Oggi, il quotidiano, replica con quella che viene definita una "riparatoria" in cui Arianna, raffigurata a letto con il marito, dice "Mah! Preferivo ladi prima". "Come dici ...La lezione di Osho al Fatto, Conte liscia il pelo a Travaglio (e si copre di vergogna) Disperati e rancorosi: ladel Fatto sufa schifo Tra i silenzi di Elly, bisogna ...

Fa scandalo la vignetta di Natangelo su Il Fatto. Meloni: "Cattiveria senza limiti". Oggi la replica RaiNews

L'amarezza di Antonello Caporale per gli attacchi dopo la pubblicazione della vignetta. "Abbiamo vissuto ieri una giornata nera per la democrazia e non perché è stato attaccato il mio giornale. Tutti ...Finalmente una grande mobilitazione a favore delle donne. Praticamente tutti gli esponenti e sostenitori del governo e non solo loro stanno dando il meglio per difendere l’onore e la dignità femminile ...