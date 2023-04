Vignetta Meloni | Caporale | ' Non ci aspettavamo polemica così virulenta'

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'amarezza di Antonelloper gli attacchi dopo la pubblicazione della. "Abbiamo vissuto ieri una giornata nera per la democrazia e non perché è stato attaccato il mio giornale. Tutti ...

...sostenitori del governo e non solo loro stanno dando il meglio per difendere l'onore e la dignità femminile della sorella del presidente del consiglio Ariannamessa alla gogna in una......neppure questa volta se ridere o impallidire di più pensando al soccorso prestato al ministro Lollobrigda dal Fatto Quotidiano con quellasulla moglie, sorella della premier Giorgia, ......dopo la pubblicazione della. "Abbiamo vissuto ieri una giornata nera per la democrazia e non perché è stato attaccato il mio giornale. Tutti i retroscena, quando parlano della, ...

Fa scandalo la vignetta di Natangelo su Il Fatto. Meloni: "Cattiveria senza limiti". Oggi la replica RaiNews

L'amarezza di Antonello Caporale per gli attacchi dopo la pubblicazione della vignetta. "Abbiamo vissuto ieri una giornata nera per la democrazia e non perché è stato attaccato il mio giornale. Tutti ...Finalmente una grande mobilitazione a favore delle donne. Praticamente tutti gli esponenti e sostenitori del governo e non solo loro stanno dando il meglio per difendere l’onore e la dignità femminile ...