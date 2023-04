Vicenza | crolla una scala dentro al centro islamico dopo la preghiera di fine Ramadan | 5 feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) All’interno della struttura erano radunati oltre un migliaio di fedeli, impegnati nelladi. Ma lainterna, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non avrebbe retto il peso delle persone, piegandosi, per poi cedere. Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo avvenutoalculturale, in Vecchia Ferriera. L’incidente si è verificato stamane pocole 7 all’interno dell’edificio, che funge da piccola moschea. Uno dei fedeli è rimasto intrappolato tra le lamiere. L’uomo è poi stato liberato dall’intervento dei vigili del fuoco, accorsi rapidamente sul posto assieme alle ambulanze della Suem 118. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.