“Viaggiare in bici costa meno di rimanere a casa!” Jovanotti torna a pedalare su RaiPlay

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Adnkronos) –in tv con il docu-trip ‘Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2’. Un nuovo viaggio incletta dalle Ande all’Amazzonia in 22 puntate in esclusiva sua partire dal 24 aprile. Attraverserà foreste, città, villaggi eAtlantica dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia e dall’Oceano a Macondo. La docuserie è stata ideata da Lorenzo, diretta e montata da Michele Lugaresi, realizzata con Federico Taddia, prodotta da Soleluna. La colonna sonora originale è scritta, suonata e cantata dal cantante. “Lo scopo di questo viaggio è di riformattare il sistema operativo, di riaggiornare”, dice l’artista in una serie di clip d’anteprima del viaggio in cui ha duettato per strada con un violinista, ha mangiato frutta e fritto, ...

Volevo ringraziare Augusto, negoziante di, che è stato con me 10 giorni nella parte dalle ...in bicicletta è meno costoso che rimanere a casa. Per me andare in Sudamerica è come tornare ...La decisione rientra nella politica del Comune di Bari di assicurare la possibilità diin modo sicuro, efficiente e in maniera compatibile con gli equilibri ambientali puntando su soluzioni ......in tendenza global e quasi ogni giorno da quattro mesi a questa parte e attualmente di... che cosa succede ora Perché abbiamo ripopolato di orsi il Trentino Come funziona lacon le ...

"Viaggiare in bici costa meno di rimanere a casa!" Jovanotti torna a ... Adnkronos

ROMA – Dall’Ecuador alla Colombia, dalle Ande all’Amazzonia. Città, villaggi sperduti, deserti. Una pedalata lunga 3500 km, tra salite, discese, foreste, cascate, sentieri impervi e autostrade. Lorenz ..."Gli ultimi tre anni hanno cambiato la prospettiva. Dopo la pandemia che è stata una tragedia collettiva e personale era tempo di riformattare e di ripartire". (ANSA) ...