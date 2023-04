Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)DEL 21 APRILEORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, RALLENTATA IN PRECEDENZA TRA IL NODO CON LA A24 E VALMONTONE PER VIA DELL’ESODO DEL 25 APRILE E DI ALCUNI INCIDENTI ORA RIMOSSI; TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE NELLE GIORNATE DI SABATO 22 E DI DOMENICA 23 APRILE CHIUSURA ANTICIPATA PER CONSENTIRE I LAVORI NOTTURNI: ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00, POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL ...