Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 18 | 45

(Di venerdì 21 aprile 2023)DEL 21 APRILEORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI E’ IN CORSO L’ESODO PER IL PONTE DEL 25 APRILE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL NODO CON LA A24 FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE SUD, RACCOMANDIAMO PRUDENZA SU QUESTO TRATTO ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 576; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO AL BIVIO PERSUD, IN INTERNA TRA TRIONFALE E LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA; E SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; SEMPRE ...