Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 18 | 15

(Di venerdì 21 aprile 2023)DEL 21 APRILEORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN CORSO L’ESODO PER IL PONTE DEL 25 APRILE, INIZIAMO DALLA A1-NAPOLI DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL NODO CON LA A24 FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE SUD, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 576; CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO; RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, IN ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO AL BIVIO PERSUD, IN INTERNA TRA TRIONFALE E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI ...