Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 21 aprile 2023)DEL 21 APRILEORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, CODE ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO, TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA, E SULLA COLOMBO, TRA ...

