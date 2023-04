Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)DEL 21 APRILEORE 12.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA CARLO LEVI DIREZIONESUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LABARO, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E PRENESTINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE: SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRE CAUSA GUASTO AD UN TRENO, IL SERVIZIO È ATTUALMENTE LIMITATO ALLA SOLA TRATTA PORTA SAN PAOLO – LIDO CENTRO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral