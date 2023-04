Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 aprile 2023)DEL 21 APRILEORE 10.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LABARO, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E PRENESTINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE: SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral