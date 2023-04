Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

SUL TRATTO URBANO DELL'A24, CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA CODE ALL'ALTEZZA DELLAFIUMICINO E PRENESTINA CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE: SULLA VEIENTANA TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO SULLA NOMENTANA ALL'ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA SALARIA ALL'ALTEZZA DELL'AEROPORTO DELL'URBE