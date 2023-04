Via libera dell’Aifa | la pillola che previene il contagio da Hiv sarà gratuita dietro ricetta

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’Italia fa un passo avanti nella prevenzione dell’Aids: il Cpr di Aifa, cioè il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco, ha dato il viaalla piena rimborsabilità dei medicinali a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, utilizzati per la cosiddetta Prep, la profilassi pre-esposizione. Saranno quindi del tutto gratuiti, mentre fino ad ora costavano tra i 50 e i 60 euro a confezione. Tra i principali utilizzatori del farmaco ci sono gli uomini che fanno sesso con altri uomini, ma può essere richiesto anche da persone eterosessuali che ritengono di rischiare il. Il farmaco è ora inserito in fascia A, rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. “La rimborsabilità della Prep costituisce un importante passo in avanti nella prevenzione dell’infezione da Hiv, poiché rende il ...