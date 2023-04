Vi ricordate di Dennis Fantina | primo vincitore di Amici? Ecco cosa fa oggi per mantenersi a “stento”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 21 aprile 2023)si è raccontato aè un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, ildella prima edizione di, non usa giri di parole e racconta come la sua carriera non sia mai decollata. Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c’era L'articolo proviene da KontroKultura.