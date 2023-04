“Vi prego | ve lo chiedo col cuore” Mateo muore a soli 21 anni | l’appello della madre è un grido d’aiuto disperato

(Di venerdì 21 aprile 2023) Studente di 21investito da un’automobile,mamma. Ancora sangue sulle strade italiane, stavolta l’incidente è avvenuto lo scorso 4 febbraio sulla strada statale 100 nei pressi di Adelfia, centro di 16mila abitanti in Puglia, provincia di Bari. Sulla dinamica dei fatti non è ancora stata fatta chiarezza. Per questo motivo Lola Simón Martín, artista e mamma del giovane spagnolo uccisoCorreas, ha deciso di fare un appello su Facebook. A quanto pare il ragazzo si trovava nella cittadina portuale che si affaccia sull’Adriatico nell’ambito del progetto universitario internazionale ‘Erasmus’ che promuove gli scambi culturali in Europa. Leggi anche: “Mani e piedi amputati”. Choc dopo il parto, per la mamma 29enne prima la gioia poi il ...

I Barbaro capirono: "Mi dovete scusare, viumilmente scusa di quello che è successo vidi accettare le scuse però ho dovuto fare così per avere la certezza". La certezza di potersi ...No,. "Che me ne vado subito, anche se mancano tre anni alla fine del nostro contratto". ... "Ci comunicano alcune cose e non altre, io rispondo espiegazioni specifiche, ma queste non ...Grazie per il vostro servizio! E vi dico una cosa: quando ioper voiuna grazia: che non abbiate lavoro! A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per ...

Papa Francesco “Le guerre continuano a seminare morte ... Il Giornale delle Partite IVA

Attenzione ai consumatori: Lidl richiede la restituzione di un prodotto molto venduto È importante essere sempre attenti alle notizie riguardanti la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti che ...MONTE PORZIO -Tanti auguri a Michelina, la sarta di Monte Porzio che il 14 aprile ha festeggiato 102 anni. Ha affrontato e superato una guerra mondiale, la povertà che si toccava con ...