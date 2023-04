Verona | Zaffaroni | «Adesso pensiamo subito a cosa verrà dopo»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha parlatoil successo dei gialloblù contro il Bologna: le sue dichiarazioni Marcoha parlato a Sky Sport della vittoria del suocontro il Bologna. LE PAROLE – «Il gruppo ci ha sempre creduto anche nei momenti difficili, la voglia non ci è mai mancata. Stiamo facendo un grande percorso, ma non c’è tanto da festeggiare perchè sappiamo che è ancora dura, i festeggiamentila gara ci stanno, ma dobbiamo pensare a quello che. Sono momenti particolari, dobbiamo dimostrare le nostre intenzioni con i fatti. Stiamo facendo un grande percorso, dobbiamo continuare con questa voglia e con questa cattiveria. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, gli infortuni ci hanno ...

Continua la rincorsa deldi Marco, che con il successo sul Bologna appaia in classifica lo Spezia , atteso nella serata di domani dal derby in casa Sampdoria : è l'ex rossoblu Simone Verdi a incanalare la ...90' + 4' HELLAS(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani (dall'82'), Hien, Dawidowicz; Faraoni, ... ALLENATORE: Marco. BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro (dal 59' ...- Importante colpo salvezza del, che batte 2 - 0 il Bologna e guadagna tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Grazie alla doppietta di Verdi, gli uomini diagganciano a quota 26 lo Spezia in quart'ultima ...

Una vittoria importantissima per l'Hellas Verona in ottica salvezza. I gialloblù agganciano lo Spezia al quartultimo posto della Serie A (qui il punto sulla lotta salvezza) a quota 26 punti grazie al ...VERONA (ITALPRESS) - Vittoria pesantissima del Verona che batte 2-1 il Bologna nell'anticipo della 31^ giornata e aggancia lo Spezia, impegnato domani sera in c ...