Verona | la crisi colpisce anche gli innamorati | prenotare il balcone di Giulietta costerà il doppio

(Di venerdì 21 aprile 2023) Trovare l’amore non ha prezzo. Prometterselo, invece, sì. Almeno se si conta di farlo dal più romantico terrazzino della più romantica città d’Italia: ottenere l’uso esclusivo deldella Casa di, infatti,il. L’opzione raccoglie ogni anno migliaia di prenotazioni da parte deglidi ogni dove. Ma adesso, come riporta il Corriere della Sera, la tariffa richiesta per suggellare il legame con la propria anima gemella è stata aumentata da 50 a 100 euro. L’ambitissima location troneggia al di sopra della statua di miss Capuleti. Pagando la somma sopracitata, sarà possibile stazionarvi per dieci minuti, il tempo di scambiarsi l’anello e promettersi amore eterno. Il matrimonio vero e proprio, comunque, avverrà altrove. Sono già 13 anni che la ...