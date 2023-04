Verona-Bologna | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentunesima giornata di. Al Bentegodi si scontrano due squadre ancora in corsa per i loro obiettivi, a cominciare dagli scaligeri che cercano punti per la salvezza e sono in gran forma, mentre i felsinei vogliono ancora giocarsi le chance europee. Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 21 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi. SportFace.