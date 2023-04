Verona-Bologna | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ile isue Sky di, match valido per la trentunesima giornata di. Al Bentegodi si scontrano due squadre ancora in corsa per i loro obiettivi, a cominciare dagli scaligeri che cercano punti per la salvezza e sono in gran forma, mentre i felsinei vogliono ancora giocarsi le chance europee. Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 21 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi. SportFace.

Tra venerdì 21 e lunedì 24 aprile, appuntamento con la trentunesima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A TIM. Venerdì dalle 20.45 appuntamento consu Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Sabato, alle 20.45, tocca a Sampdoria - Spezia su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . ...... UCI RomaEst (RM), UCI(VR), UCI Sinalunga (SI) e UCI Torino Lingotto (TO). UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bolzano (BZ), UCI Cinemas Meridiana(BO),...OGGI LA SERIE A - Settimana prossima le semifinali di ritorno di Coppa Italia, intanto il campionato con l'anticipo tra. Salvezza per gli scaligeri, Europa per i felsinei anche se ...

Si inizia con l’anticipo Verona-Bologna; domenica giocano Inter, Milan e la sera è in programma Juventus-Napoli ...Il direttore sportivo dei felsinei ha parlato a La Gazzetta dello Sport «Il Bologna diverte ed emoziona. Ora serve continuare così, cominciando già dalla sfida contro il Verona». Questo il pensiero es ...