Verona - Bologna 2 - 1 | colpo salvezza per gli uomini di Zaffaroni | doppietta di Verdi

2 - 1, la cronaca della partita Un primo tempo povero di occasioni, ma ricco di polemiche e nervosismo. Dopo un buon inizio delsul piano del possesso, la prima vera occasione .... Con una doppietta dell'ex Simone Verdi, ilha battuto 2 - 1 ilal Bentegodi e ha agganciato momentaneamente lo Spezia al terzultimo posto. Gli scaligeri sono andati a segno su rigore nel recupero del primo tempo e hanno ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 31esima giornata di Serie A: pagelleI voti ai protagonisti di, match valido per la 31esima giornata di Serie A.(4 - 2 - 3 - 1): Montipò 6; Faraoni 6.5, Magnani 6.5 (82 Coppola sv), Hien 6.5, ...

Verona - Bologna (2-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Marco Davide Faraoni, laterale dell’Hellas Verona, ha commentato così la vittoria contro il Bologna ai microfoni di DAZN: “È stata una grande partita, da parte nostra e anche dei tifosi. Ora non ...La prima azione pericolosa la crea il Verona: lancio in profondità di Verdi per Lasagna, che brucia sullo scatto Kyriakopoulos e tenta di incrociare con il destro una volta arrivato a tu per tu con Sk ...