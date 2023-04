(Di venerdì 21 aprile 2023) Finisce 2-1 Verona-fa doppietta e proietta i suoi a paridello Spezia quartultimo. I felsinei si sonotiCHE COLPO! ? Acceso anticipo del venerdì sera al Bentegodi fra Verona e. Da un lato, gli scaligeri alla ricerca disperata divisto il terzultimo posto in classifica; dall’altro la squadra di Thiago Motta in serie positiva da cinque partite. Ha la meglio la maggior motivazione dell’Hellas. Il primo tempo è infatti di marca veneta. All’11’ ci prova subito Lasagna, ma il suo pallone non trova di poco la porta. Al 25? si scaldano gli animi per un rigore prima dato Mariani e poi annullato dal Var. Tiro dagli 11 metri, che il Verona ritrova però allo scadere quando Gaich viene atterrato in area. Dal ...

Poco dopo è Ribellino: l'ala classe 2001 prima si beve tutta la difesa lucana servendo alla ... Alla mezz'ora piove sul bagnato per le, che devono rinunciare per un problema fisico a Rocco, ...... attività sportive e laboratori didattici nelle areedella Capitale. Il 'Futura Live' prima del concerto poggia su quattro parole chiave. Tutte viaggiano verso la stessa meta richiamata da ...In mostra, sono esposti i ciottoli per arredo aree. Infine, collegandosi ai 3 valori ispiratori dell'edizione di quest'anno del Superdesign, Innovazione, Ispirazione e Immaginazione, è ...

Verdi show, 3 punti salvezza per il Verona! Il Bologna si sveglia tardi Inter-News.it

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Il cartellone è uno dei migliori in Italia: "In Toscana, dopo Firenze, ci siamo noi" "Lavoriamo in tutto il Paese anche come promoter, portiamo in giro spettacoli" .