Vent’anni e un sogno Di sostenibilità

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tommaso Lenzi, 20 anni, studente di Tecnologie per il territorio e l’ambiente agro-forestale all’Università di Bologna, e Caterina, laureata in Design del prodotto industriale e poi in Furniture design al Politecnico di Milano, che di anni ne ha 24, sono due fratelli, un esempio di generazione Y e Z che sfugge completamente alla retorica di una gioventù sfiduciata e incerta, perché con la nascita di Podere 101, a gennaio del 2022, è iniziato il loro cammino verso undiche richiede coraggio, passione, rispetto. E molta, molta pazienza. Caterina e Tommaso LenziPodere 101, a cui i due fratelli lavorano dal 2020, è un’oasi di natura di quattro ettari ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna, dove vivono con la loro famiglia e dove il nonno, oggi 88enne, fino a sei anni fa coltivava i suoi campi, seppur con un approccio ...