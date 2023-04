Venom 3 | la star di Ted Lasso Juno Temple si unisce al cast in un ruolo misterioso

(Di venerdì 21 aprile 2023) Da Ted3: l'ingleseaffiancherà il collega Tom Hardy in unche per il momento rimane top secret. Ladi Ted, si è unita aldel cinecomic Sony Pictures3 in un. Come rivela Deadline, l'attrice affiancherà il protagonista Tom Hardy, che torna per la terza volta neldi Eddie Brock/. Questo è un momento molto fortunato per. L'interprete di Keeley Jones nell'acclamata serie comedy di Apple TV+ Ted, che è attualmente nel bel mezzo della sua terza (e forse ultima) stagione, di ...

Grossi aggiornamenti dal set dell'attesissimo terzo capitolo della saga campione d'incassi dedicata al villain di Spider-Man.L'attrice Juno Temple si è aggiunta al cast in costruzione di Venom 3, terzo atteso capitolo della saga dedicata al celebre anti-eroe Marvel.