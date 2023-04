Venezia | autobus in fiamme sul Ponte della Libertà | nessun ferito | ma traffico bloccato

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 21 aprile 2023) Unha preso fuoco sulche collegae Mestre, bloccando la struttura e creando non pochi disagi alle persone che viaggiano in entrata e uscita dalla città lagunare. Per fortunaa conseguenza per i passeggeri del mezzo andato a fuoco, che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo, scendendo a terra. Lesarebbero partite dal motore, con la parte posteriore dell’che in pochi minuti è andata completamente a fuoco. Secondo una prima ricostruzionePolizia locale un componente meccanico del mezzo avrebbe ceduto facendo finire il carburante sul motore rovente, innescando così il rogo. Le alte colonne di fumo sono state visibili da. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.