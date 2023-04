Venerdì 21 aprile si accendono i riflettori internazionali sul Far East Film Festival

Leggi su udine20

(Di venerdì 21 aprile 2023) 21/292023 – Udine, Italy, Teatro Nuovo e Visionario 78 titoli da 14 paesi, 9 anteprime mondiali, 13, 14 europee e 23 italiane: ecco il Far25, il più grande osservatorio europeo dedicato al cinema popolare d’Oriente. Per 9 giorni, dal 21 al 29, Udine si trasformerà in un preziosissimo “altrove”. 9 giorni di, certo, ma anche 9 giorni in cui il pianeta Asia verrà esplorato attraverso il giornalismo d’attualità (tornano Giulia Pompili e Francesco Radicioni), il giovane giornalismo culturale (pensiamo agli studenti del FEFF Campus), l’arte visiva (si rinnova il sodalizio con il fumettista Vincenzo Filosa), le connessioni “Industry” tra Oriente e Occidente (sotto il segno di Focus Asia) e, ovviamente, gli ...