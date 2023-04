Varese | denunciata cartomante truffatrice | sequestrati 900 mila euro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Una donna di 67 anni, sedicentee sensitiva conosciuta sui suoi canali social e Youtube come "Asia", con trasmissioni TV a diffusione nazionale e residente a Cassano Magnago, in provincia di, è stataper truffa e omessa dichiarazione dei redditi. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio ha emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo di beni pari a circa 900, importo corrispettivo ai mancati versamenti contributivi. Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso coadiuvata dalla figlia, in "arte" Azzurra, aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.Guadagni per oltre due milioni diSecondo le indagini dei finanzieri del Comando Provinciale di, la donna avrebbe ingannato ...

