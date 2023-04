Vanessa Nakate | «Un altro mondo è necessario»

(Di venerdì 21 aprile 2023) La crisi climatica non è il futuro: è il nostro presente. L'attivista dei Fridays for Future lancia un appello per la Giornata della Terra

Tra i tanti giovani si segnala la presenza di(nota rappresentante africana dei Friday for Future), Ridhima Pandey (giovane protagonista indiana del film 'The Letter' con papa ...A 25 anni Mikaela Loach , origini giamaicane e oggi studentessa di medicina all'Università di Edimburgo, si sta affermando insieme a Greta Thunberg , Sophia Kianni e, come nuova ...A 25 anni Mikaela Loach , origini giamaicane e oggi studentessa di medicina all'Università di Edimburgo, si sta affermando insieme a Greta Thunberg , Sophia Kianni e, come nuova ...

Festival Giornalismo Ucraina, clima e immigrati LA NAZIONE

. Si tratta della più grande manifestazione ambientale per la salvaguardia del nostro Pianeta e quest'anno la ricorrenza vuole portare al centro del dibattito il tema "Invest In Our Planet". Investire ...Terza giornata tra Premi Pulitzer, Nobel e le voci dai fronti più caldi del momento. Focus sul caso Matteo Messina Denaro ...