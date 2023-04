Usa | spara a bambina di 6 anni e ai genitori per un pallone finito nel cortile di casa

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Unnelsbagliato. È bastato questo a scatenare unatoria in cui sono rimasti feriti unadi 6e i. È l’ennesima notizia ad arrivare dagli Stati Uniti in cui l’uso di armi da fuoco trasforma semplici errori o incontri casuali in fatti di sangue. Solo nell’ultima settimana due cheerleader sono state uccise in Texas dopo essere entrate nell’auto sbagliata, una donna è stata uccisa a New York dopo essere entrata nel vialetto di uno sconosciuto e e un sedicenne è stato ucciso nel Missouri dopo aver suonato il campanello dellasbagliata. Ieri il 24enne Robert Louis Singletary è stato arrestato per latoria avvenuta martedì scorso nella suadi Gastonia, in ...