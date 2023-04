(Di venerdì 21 aprile 2023) La società di media digitali Buzz chiuderà la suadi, tagliando circa il 15% dell’interodi dipendenti. Secondo quanto riportato da diversi media, a dichiarare il procedimento in una nota inviata a tutto il personale è stato il cofondatore e CEOsocietà Jonah Peretti che ha sottolineato che i tagli previsti riguarderannoi team di business, contenuti, tecnologia e amministrazione. Buzz stavalutando la possibilità di tagliare posti di lavoro in alcuni mercati internazionali. Peretti ha ammesso di aver deciso di investire troppo nella, ma di non aver riconosciuto abbastanza presto che non c’era il supporto finanziario necessario per sostenere le operazioni. “Ho imparato da questi errori e ...

CHI SARANNO I PROSSIMI A CHIUDERE Ma quello diNews potrebbe non essere un caso isolato. ... "Alla fine dell'anno scorso - scrive il Wsj - , Gannett, l'editore di molti giornali tra cui...Fondata in vista della campagna per le presidenziali2012,News è presto diventata una fucina di giornalisti investigativi e di inchieste di forte impatto politico. Il climax dell'...La scoperta Parlando con il magazine d'intrattenimento, Lauren ha detto di aver 'scattato una foto e di essere andata nella stanza di mia madre per chiederle se mi avrebbe portato in ...

Usa, BuzzFeed annuncia la chiusura della divisione news. Previsto anche il taglio dello staff Il Fatto Quotidiano

BuzzFeed Inc. is laying off 15 per cent of its staff and making plans to end BuzzFeed News, as it contends with ongoing business challenges, Chief Executive Jonah Peretti said in a note to employees ...La sezione news di BuzzFeed chiude i battenti. Fondata nel 2011, aveva provato a superare l’immagine del sito fondato da Jonah Peretti fatta ...