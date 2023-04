Urla e sedie rovesciate La violenza femminista contro i Pro Vita

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un gruppo di femministe ha tentato di impedire lo svolgimento di un incontro nelle Marche organizzato di Prosulla salute delle donne in gravidanza. Occupata la biblioteca statale di Macerata

Un gruppo di femministe ha tentato di impedire lo svolgimento di un incontro nelle Marche organizzato di Pro Vita sulla salute delle donne in gravidanza. Occupata la biblioteca statale di Macerata ...