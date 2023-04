Uomini e donne | Gemma Galgani fuori di se | “Ti strappo tutti i capelli”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Durante la puntata dii toni si sono alzati dopo un’uscita di Paola Ruocco nei confronti di, definendola affamata. La dama torinese non ha tardato un attimo a replicare contro di lei e in sua difesa si è immediatamente schierato anche Gianni Sperti, esprimendo sul finale quale sia la sua opinione su Paola e. La Ruocco non è stata zitta un attimo nel tentativo di dire la sua e farsi le sue ragioni, giustificando tutto quello che ha detto. I toni erano decisamente accesi e la dama torinese ha dovuto chiedere addirittura dell’acqua., le parole di Paola Ruocco Tutto è iniziato dopo che Elio è uscito sia con Paola che con, regalando un sonoro due di picche alla Ruocco. Questo evidentemente ha ...

Grazie a tutte lee agliche hanno consentito alla città di Roma di passare una giornata senza danni e incidenti, consentendo alla popolazione di partecipare in maniera festosa agli ...A uscirne veramente male - si legge sul Sole 24 - sono soprattutto le. L'analisi per genere indica un divario che le vede penalizzate rispetto agli, solo 26 indicatori fanno registrare ...Oggi, venerdì 21 aprile 2023,non andrà in onda. A partire dalle 14.45 su Canale 5 i telespettatori non troveranno i loro amati tronisti e corteggiatori, ma i protagonisti di Amici . Infatti al posto del daiting ...

Mercoledì 19 aprile - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Il dibattito sull’immigrazione e quello sulla natalità sono spesso confusi e ideologici. Partire dagli ultimi dati dell’Istat sugli indicatori demografici può essere utile a tutte e tutti ...Oggi, venerdì 21 aprile 2023, Uomini e Donne, non andrà in onda. A partire dalle 14.45 su Canale 5 i telespettatori non troveranno i loro amati tronisti e corteggiatori, ma ...