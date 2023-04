Uomini e Donne | ex protagonista contro Armando Incarnato | “Si asfalta tutte le volte che apre bocca A proposito del Gf? Io so che…”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Durante le ultime registrazioni di, si è molto discusso del Cavaliere, ormai al centro di una bufera mediatica. Tutto è partito quando la Dama Aurora Tropea ha attaccato l’imprenditore napoletano, sostenendo cheavrebbe fatto un provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Con ciò, Aurora intendeva insinuare che il Cavaliere sarebbe interessato solo alla visibilità e non avrebbe alcun interesse nel perseguire il vero scopo del programma, ossia cercare l’amore Dinanzi alle insinuazioni di Aurora, l’ex di Veronica Ursida ha quindi minacciato di voler abbandonare la trasmissione, smentendo le parole della Dama e lasciandosi andare ad uno sfogo, in lacrime. Alla luce di quanto accaduto nelle ultime puntate die ...

L'ex tronista di, Clarissa Marchese è diventata mamma per la seconda volta: ad annunciarlo è stata la diretta interessata con un dolce scato nelle sue stories di Instagram!, fiocco ...più ricchi di umanità e vita rispetto a quelli che si credono "normali". "La soddisfazione più grande è sentirmi dire: in quel brano ho riconosciuto un pezzo di me ", dice Accusani. ...L'ex protagonista del trono over avvistato con un'altra donna Arriva la segnalazione A quanto pare Riccardo Guarnieri un protagonista diche ha fatto una scelta discussa , continua a ...

Non c'è alcun dubbio. Andrea Damante ed Elisa Visari sono tornati insieme. Da settimane ormai sui social serpeggiava l'idea che i due avessero definitivamente rotto ogni ...L'ex Miss Italia aveva annunciato insieme al marito, Federico Gregucci, lo scorso ottobre, di essere in attesa del secondogenito, dopo la piccola Arya, nata nel 2020. La coppia, sempre sui social, ha ...