Uomini e Donne | Clarissa Marchese è diventata mamma per la seconda volta!

più ricchi di umanità e vita rispetto a quelli che si credono "normali". "La soddisfazione più grande è sentirmi dire: in quel brano ho riconosciuto un pezzo di me ", dice Accusani. ...L'ex protagonista del trono over avvistato con un'altra donna Arriva la segnalazione A quanto pare Riccardo Guarnieri un protagonista diche ha fatto una scelta discussa , continua a ...L'ex protagonista del dating show condivide la sua felicità: 'La sorellina, papà e mamma ti amano alla follia' Clarissa Marchese una ex tronista diè diventata mamma per la seconda ...

Uomini e Donne, Clarissa Marchese è diventata mamma bis Clarissa Marchese ha dato alla luce il suo secondo figlio! L’ex tronista di Uomini e Donne aveva comunicato di essere in dolce… Leggi ...Non c'è alcun dubbio. Andrea Damante ed Elisa Visari sono tornati insieme. Da settimane ormai sui social serpeggiava l'idea che i due avessero definitivamente rotto ogni ...