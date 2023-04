Under 21 in Serie A | sono 38 gli esordienti Solo 11 gli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 aprile 2023) LaA non è un campionato per giovani. I numeri dicono questo. E non lasciano adito a dubbi. Nella stagione 2022-23appena 38 gli21 che hanno esordito massimo torneo nazionale, di cui 11. Poco meno del 30 per cento. Si tratta di Fazzini e Degli Innocenti (Empoli), Montevago, Malagrida e Paoletti (Sampdoria), Vignato (Monza), Milanese e Acella (Cremonese), Bianco (Fiorentina) D’Andrea (Sassuolo) e Barbieri (Juventus). Certo, in questa lista non compaiono alcuni classe 20o3 come Baldanzi e Miretti, che avevano già esordito l’anno scorso. Ma il segnale non è positivo e conferma il trend dellaA: i giovani in Italia fanno fatica a trovare spazio. In tal senso va un po’ meglio agli stranieri. Il più utilizzato è Gonzalez del Lecce, quasi sempre titolare con Marco Baroni, che ...