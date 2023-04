Una “troppia” gay spera di essere la seconda negli Stati Uniti a diventare genitori

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ben Rodriguez, Mitch e Benjamin Rolam sono tre partner che stanno cercando di far apparire tutti i loro nomi sul certificato di nascita della loro figlia adottiva, un’impresa riuscita solo un’altra volta. Mitch e Benjamin Rolam, entrambi 37enni, si conoscono dal 2006, quando si sono incontrati in un programma della comunità LGBTQ+, ma hanno sempre sentito la mancanza di qualcosa nella loro relazione monogama. “Abbiamo sempre creduto che amare una persona sola fosse irrealistico, almeno per come la vedevamo noi”, ha detto Ben Rolam all‘Independent a proposito della sua relazione. “Sentivamo entrambi di avere così tanto amore da dare e che se ci fosse stata l’opportunità di portare una terza persona in una relazione, saremmocompletamente aperti a farlo”. ...